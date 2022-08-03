ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба об отношении Запада к победе Украины в войне: есть эволюция, но нужно время

Новина українською →
Киев, Среда 03 августа 2022 11:23
Кулеба об отношении Запада к победе Украины в войне: есть эволюция, но нужно время Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Запад начинает верить в победу Украины и поражение России в войне, которую она развязала. Однако необходимо менять глубинные убеждения, а для этого нужно время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Укринформ.

Глава МИД отметил, что видит определенную эволюцию в вопросе признания России агрессором, а Украины будущим победителем.

"Да, я вижу эволюцию в правильном направлении. А эволюционировать им (западным странам, - ред.) трудно по двум причинам: во-первых, потому, что вся европейская политическая философия построена на идее win-win, когда обе стороны имеют что-то получить. Тогда договоренность, основанная на этих обоюдных достижениях, становится более стабильной и долгосрочной", - отметил министр.

По его словам, в западных странах сложилось несколько ошибочное представление о России, как мощном государстве с армией, ядерным оружием и культурным наследием. Однако мнение о РФ начало меняться, а война показала, что Россия "варварское государство на границе Европы", которое пытается уничтожить украинцев.

"Правда же, на месте большинства европейских политиков вы с первого раза мне не поверили бы, а стали бы рефлексировать? А в коммуникациях самая трудная задача - менять глубинные убеждения. Поэтому Западу на эволюцию во взглядах требуется определенное время. К сожалению, наиболее стремительная эволюция у них происходит после раскрытия очередных преступлений России на территории Украины", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба упрекнул некоторые страны, которые пытаются вести переговоры с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба МИД Украины Российская Федерация Запад Война в Украине
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов