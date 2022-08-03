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Кулеба про ставлення Заходу до перемоги України у війні: є еволюція, але потрібен час

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Київ, Середа 03 серпня 2022 11:23
Кулеба про ставлення Заходу до перемоги України у війні: є еволюція, але потрібен час Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Захід починає вірити у перемогу України та поразку Росії у війні, яку вона розв'язала. Проте необхідно змінювати глибинні переконання, а для цього потрібен час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю Укрінформ.

Глава МЗС зазначив, що бачить певну еволюцію у питанні признання Росії агресором, а України майбутнім переможцем.

"Так, я бачу еволюцію в правильному напрямі. А еволюціонувати їм (західним країнам, - ред.) важко з двох причин: по-перше, тому, що вся європейська політична філософія побудована на ідеї win-win, коли обидві сторони мають щось здобути. Тоді домовленість, заснована на цих обопільних здобутках, стає більш стабільною і довгостроковою", - зазначив міністр.

За його словами, у західних країнах склалося дещо хибне уявлення про Росію, як потужну державу з армією, ядерною зброєю та культурною спадщину. Однак думка про РФ почала змінюватися, а війна показала, що Росія "варварська держава на кордоні Європи", яка намагається знищити українців.

"Правда ж, на місці більшості європейських політиків ви з першого разу мені не повірили б, а почали б рефлексувати? А в комунікаціях найважче завдання - змінювати глибинні переконання. Тому Заходу на еволюцію в поглядах потрібен певний час. На жаль, найбільш стрімка еволюція у них відбувається після розкриття чергових злочинів Росії на території України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба дорікнув деяким країнам, які намагаються вести переговори з Росією.

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