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Начинается "зуд". Кулеба рассказал о желании некоторых партнеров вести переговоры с РФ

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 21:38
Начинается "зуд". Кулеба рассказал о желании некоторых партнеров вести переговоры с РФ Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Некоторые западные партнеры заговорили о переговорах с Россией. Однако их надежды на конструктивное поведение России ошибочны.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

"Под предлогом желания смягчить ситуацию перед зимой, у некоторых партнеров начинается "зуд" на тему переговоров с РФ. Но мы спокойно разъясняем им, почему их надежды на конструктивную позицию России не соответствуют действительности", - отметил Кулеба.

Напомним, между Украиной и Россией сейчас не ведутся переговоры о прекращении войны.

При этом российская сторона после "зерновой сделки" захотела более широких переговоров с Украиной.

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Дмитрий Кулеба
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