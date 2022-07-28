Начинается "зуд". Кулеба рассказал о желании некоторых партнеров вести переговоры с РФ
Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Некоторые западные партнеры заговорили о переговорах с Россией. Однако их надежды на конструктивное поведение России ошибочны.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.
"Под предлогом желания смягчить ситуацию перед зимой, у некоторых партнеров начинается "зуд" на тему переговоров с РФ. Но мы спокойно разъясняем им, почему их надежды на конструктивную позицию России не соответствуют действительности", - отметил Кулеба.
Напомним, между Украиной и Россией сейчас не ведутся переговоры о прекращении войны.
При этом российская сторона после "зерновой сделки" захотела более широких переговоров с Украиной.