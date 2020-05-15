В Мининфраструктуры рассказали, когда возобновятся чартерные рейсы

Иллюстративное фото (facebook.com/AustrianAirlines)

Также ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения

В Мининфраструктуры обсуждают вопрос организации чартерных рейсов после ослабления карантина. Об этом рассказала пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова, говорится в материале РБК-Украина "Бегство от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году".

Герасимова в комментарии РБК-Украина отметила, что в настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", - уточнила Герасимова.

Кроме того, Украина может восстановить сообщение с Египтом, Турцией, а также Грузией (где иностранных туристов готовятся принимать из 1 июля). А при восстановлении регулярного воздушного сообщения со странами ЕС будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

Напомним, в начале минувшую месяца глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Как он сказал, исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР.

Добавим, вчера Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для возобновления регулярного пассажирского сообщения.

Автор: Анастасия Рокитна