Кулеба об отказе от ядерного арсенала: ожидаем поддержку безопасности Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил об отказе от ядерного арсенала. Глава МИД призвал мир в ответ поддержать безопасность Украины.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи главы МИД и госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Нужно обеспечить исполнение этих решений, следует их уважать. Потому что мы многим пожертвовали. Короче говоря, мы сделали многое, чтобы укрепить глобальную безопасность, отказавшись от нашего ядерного арсенала. Это был огромный вклад в мировую безопасность. И мы ожидаем принципов взаимности, определенных действий со стороны мирового сообщества для обеспечения безопасности Украины", - заявил Кулеба.
Напомним, накануне на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума.
Подробнее об этом документе читайте в материале "Основан на отказе Украины от ядерного оружия. В чем суть Будапештского меморандума".