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Кулеба отказался прояснить тему с Китаем и вакцинами: история еще не отыграна

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Киев, Четверг 01 июля 2021 11:26
Кулеба отказался прояснить тему с Китаем и вакцинами: история еще не отыграна Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В вопросе о якобы шантаже на поставках вакцин от COVID из Китая видна "не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга". История еще до конца не отыграна.

Об этом в интервью liga.net заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отметим, речь идет о публикации Associated Press, по данным которой, Китай шантажировал Украину и угрожал прекратить поставки вакцин, если Киев поддержит документ ООН с осуждением нарушения прав уйгуров в китайском регионе Синьцзян.

"Это тема, в которой в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна. Поэтому я не буду вдаваться в детали. Наша задача - выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя. И с минимальными потерями. Это принцип, которым я всегда руководствуюсь. Но процесс еще развивается. Вопрос еще пары недель", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что вопрос с санкциями против китайских инвесторов "Мотор Сич" не является частью вакцинных торгов.

"Что касается в целом наших отношений с Китаем, есть стол, там навалена куча всего, и вопрос "Мотор Сичи" лежит на отдельной половине этого стола. И вокруг него нет никаких признаков жизни. Оно есть, но выведено в отдельный трек", - добавил министр.

Напомним, по данным Associated Press, 22 июня Украина присоединилась к заявлению более 40 стран о нарушении прав уйгуров в Китае, но якобы из-за угрозы прекращения поставок вакцин отозвала свою подпись.

Посольство Китая отрицает, что выдвигался какой-либо ультиматум.

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Китай Вакцина Дмитрий Кулеба
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