В Китае отрицают ультиматум Украине по COVID-вакцинам из-за заявления об уйгурах

Китай отрицает, что требовал от Украины отказаться от поддержки заявления о необходимости расследования нарушения прав человека в Синьцзяне, угрожая не предоставлять вакцины от COVID-19. Такое заявление обнародовало Министерство иностранных дел КНР.

"Предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам не имеет целью получать выгоду от этих стран, никакие геополитические цели и политические условия не вовлечены", - указано в документе.

Ранее АР со ссылкой на западных дипломатов писало о якобы ультиматуме Пекина Киеву. В МИД Китая подчеркивали, что не располагают информацией о трудностях Украины с импортом вакцин из Китая.

При этом AP обращает внимание, что заявление министерства "прямо не касается ни одного конкретного обвинения".