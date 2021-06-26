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В Китае отрицают ультиматум Украине по COVID-вакцинам из-за заявления об уйгурах

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Китай, Суббота 26 июня 2021 21:32
В Китае отрицают ультиматум Украине по COVID-вакцинам из-за заявления об уйгурах Фото: Китай отрицает, что угрожал Украине непоставкой вакцин (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Китай отрицает, что требовал от Украины отказаться от поддержки заявления о необходимости расследования нарушения прав человека в Синьцзяне, угрожая не предоставлять вакцины от COVID-19. Такое заявление обнародовало Министерство иностранных дел КНР.

Об этом сообщает Associated Press.

"Предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам не имеет целью получать выгоду от этих стран, никакие геополитические цели и политические условия не вовлечены", - указано в документе.

Ранее АР со ссылкой на западных дипломатов писало о якобы ультиматуме Пекина Киеву. В МИД Китая подчеркивали, что не располагают информацией о трудностях Украины с импортом вакцин из Китая.

При этом AP обращает внимание, что заявление министерства "прямо не касается ни одного конкретного обвинения".

Напомним, в Украине ожидают поставку еще 7,7 млн доз вакцин от коронавируса из Китая.

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