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Кулеба відмовився прояснити тему з Китаєм і вакцинами: історія ще не відіграна

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Київ, Четвер 01 липня 2021 11:26
Кулеба відмовився прояснити тему з Китаєм і вакцинами: історія ще не відіграна Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

У питанні про нібито шантаж на поставках вакцин від COVID з Китаю видно "не просто верхівку айсберга, а верхівку верхівки айсберга". Історія ще до кінця не відіграна.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначимо, мова йде про публікацію Associated Press, за даними якої, Китай шантажував Україну і погрожував припинити постачання вакцин, якщо Київ підтримає документ ООН із засудженням порушення прав уйгурів в китайському регіоні Синьцзян.

"Це тема, в якій в публічному просторі видно не просто верхівку айсберга, а верхівку верхівки айсберга. Історія ще не відіграна. Тому я не буду вдаватися в деталі. Наше завдання - вийти із ситуації з максимальною вигодою для себе. І з мінімальними втратами. Це принцип, яким я завжди керуюся. Але процес ще розвивається. Питання ще пари тижнів", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що питання з санкціями проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не є частиною вакцинних торгів.

"Що стосується в цілому наших відносин з Китаєм, є стіл, там навалена купа всього, і питання "Мотор Січі" лежить на окремій половині цього столу. І навколо нього немає ніяких ознак життя. Воно є, але виведено в окремий трек", - додав міністр.

Нагадаємо, за даними Associated Press, 22 червня Україна приєдналася до заяви понад 40 країн про порушення прав уйгурів в Китаї, але нібито через погрози припинення поставок вакцин відкликала свій підпис.

Посольство Китаю заперечує, що висувався якийсь ультиматум.

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Китай Вакцина Дмитро Кулеба
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