Кулеба об оружии из Германии: вопрос принципа, мы должны эту стену сломать

По его словам, во время визита президента Владимира Зеленского в Германию в июле лидеры обеих стран обсудят безопасность, нормандский формат, "Северный поток-2" и инвестиции.

"Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", - отметил Кулеба.

Он отметил, что должна измениться позиция Берлина по европейской перспективе и вступлению Украины в НАТО.

"Вопрос продажи оружия Украины, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать", - добавил Кулеба.