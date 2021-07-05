UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба об оружии из Германии: вопрос принципа, мы должны эту стену сломать

Автор: РБК-Украина

Поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципа. Украинская сторона намерена добиться таких поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, во время визита президента Владимира Зеленского в Германию в июле лидеры обеих стран обсудят безопасность, нормандский формат, "Северный поток-2" и инвестиции.

"Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", - отметил Кулеба.

Он отметил, что должна измениться позиция Берлина по европейской перспективе и вступлению Украины в НАТО.

"Вопрос продажи оружия Украины, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас исключил поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, ситуация на Донбассе должна решаться мирным путем.

Читайте РБК-Украина в Google News
оружиеГерманияДмитрий Кулеба