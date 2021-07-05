ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба об оружии из Германии: вопрос принципа, мы должны эту стену сломать

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 июля 2021 11:57
Кулеба об оружии из Германии: вопрос принципа, мы должны эту стену сломать Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципа. Украинская сторона намерена добиться таких поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, во время визита президента Владимира Зеленского в Германию в июле лидеры обеих стран обсудят безопасность, нормандский формат, "Северный поток-2" и инвестиции.

"Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", - отметил Кулеба.

Он отметил, что должна измениться позиция Берлина по европейской перспективе и вступлению Украины в НАТО.

"Вопрос продажи оружия Украины, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас исключил поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, ситуация на Донбассе должна решаться мирным путем.

Читайте РБК-Украина в Google News
оружие Германия Дмитрий Кулеба
NEWS
В Украине 244 новых случаев коронавируса
В Украине 244 новых случаев коронавируса
DAILY
Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС