Кулеба про зброю з Німеччини: питання принципу, ми маємо цю стіну зламати

Поставки зброї з Німеччини до України є питанням принципу. Українська сторона має намір домогтися таких поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, під час візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини в липні лідери обох країн обговорять безпеку, нормандський формат, "Північний потік-2" та інвестиції.

"Ми розуміємо, що канцлер йде. Зараз точно не скажеш, якою буде політика Німеччини. Ми працюємо над тим, щоб по низці питань позиція Німеччини змінилася", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що має змінитися позиція Берліна щодо європейської перспективи та вступу України до НАТО.

"Питання продажу зброї України, я вважаю, що це вже питання принципу. Ця поставка повинна відбутися, ми маємо цю стіну зламати", - додав Кулеба.