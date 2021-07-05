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Кулеба про зброю з Німеччини: питання принципу, ми маємо цю стіну зламати

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 11:57
Кулеба про зброю з Німеччини: питання принципу, ми маємо цю стіну зламати Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Поставки зброї з Німеччини до України є питанням принципу. Українська сторона має намір домогтися таких поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, під час візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини в липні лідери обох країн обговорять безпеку, нормандський формат, "Північний потік-2" та інвестиції.

"Ми розуміємо, що канцлер йде. Зараз точно не скажеш, якою буде політика Німеччини. Ми працюємо над тим, щоб по низці питань позиція Німеччини змінилася", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що має змінитися позиція Берліна щодо європейської перспективи та вступу України до НАТО.

"Питання продажу зброї України, я вважаю, що це вже питання принципу. Ця поставка повинна відбутися, ми маємо цю стіну зламати", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виключив поставки зброї Україні, оскільки, за його словами, ситуація на Донбасі повинна вирішуватися мирним шляхом.

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зброя Германия Дмитро Кулеба
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