Кулеба объяснил, зачем РФ ударила по Виннице

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что РФ нанесла ракетный удар по Виннице, чтобы запугать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.
"Уже подтверждена гибель 20 мирных жителей в результате ракетного удара России по Виннице. Трое детей, в том числе малыш на фото. Это терроризм. Умышленное убийство мирных жителей для распространения страха", - написал он.
По его словам, Россия является террористическим государством и должна быть юридически признана таковой.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.
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