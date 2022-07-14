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Кулеба объяснил, зачем РФ ударила по Виннице

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что РФ нанесла ракетный удар по Виннице, чтобы запугать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Уже подтверждена гибель 20 мирных жителей в результате ракетного удара России по Виннице. Трое детей, в том числе малыш на фото. Это терроризм. Умышленное убийство мирных жителей для распространения страха", - написал он.

По его словам, Россия является террористическим государством и должна быть юридически признана таковой.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Все что известно об атаке на город - читайте в материале РБК-Украина.

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Винница