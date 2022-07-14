RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба пояснив, навіщо РФ вдарила по Вінниці

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що РФ завдала ракетного удару по Вінниці, щоб залякати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Вже підтверджено загибель 20 мирних жителів внаслідок ракетного удару Росії по Вінниці. Троє дітей, у тому числі малюк на фото. Це тероризм. Умисне вбивство мирних жителів для поширення страху", - написав він.

За його словами, Росія є терористичною державою і має бути юридично визнана такою.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Загалом у місті зафіксували три прильоти, ворог потрапив до офісної будівлі, також постраждали й житлові будинки.

Все що відомо про атаку на місто - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінниця