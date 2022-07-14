Кулеба пояснив, навіщо РФ вдарила по Вінниці

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що РФ завдала ракетного удару по Вінниці, щоб залякати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter .

"Вже підтверджено загибель 20 мирних жителів внаслідок ракетного удару Росії по Вінниці. Троє дітей, у тому числі малюк на фото. Це тероризм. Умисне вбивство мирних жителів для поширення страху", - написав він.

За його словами, Росія є терористичною державою і має бути юридично визнана такою.