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Кулеба объяснил, почему Путин, желающий "удушить" экономику Украины, может согласиться на вывоз зерна

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба нашел лишь одно объяснение, зачем президенту РФ Владимиру Путину, пытающемуся "убить" украинскую экономику, разблокировать украинские порты и соглашаться на вывоз зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Forbes.

"Я с точки зрения логики вижу лишь один аргумент, почему Путин должен согласиться. Это его стремление показать странам, которые придерживаются нейтральности или больше склоняются к российской позиции по отношению к войне (в Африке, Азии), что он их спас от голода, от роста цен на продукты питания", - рассказал он.

По мнению Кулебы, соглашаясь на разблокировку украинских портов, Путин подрывает собственные усилия по удушению украинской экономики.

"Думаю, у него сейчас на одних чашах весов - репутация России для стран Азии и Африки, а нежелание дать Украине заработать копейку - на других", - добавил он.

При этом министр напомнил - для того чтобы вывозить зерно, придется разблокировать порты, это несет риски.

"Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щель для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря со стороны Российской Федерации", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Россия уже украла из временно захваченных Херсонской и Запорожской областей 500 тысяч тонн зерна. Для вывоза Кремль использует до десятка своих и сирийских кораблей.

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