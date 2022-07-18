Кулеба пояснив, чому Путін, який бажає "задушити" економіку України, може погодитися на вивіз зерна

"Я з точки зору логіки бачу лише один аргумент, чому Путін має погодитися. Це його прагнення показати країнам, які тримаються нейтральності або більше схиляються до російської позиції щодо війни (в Африці, Азії), що він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування", - розповів він.

На думку Кулеби, погоджуючись на розблокування українських портів, Путін підриває власні зусилля з удушення української економіки.

"Думаю, у нього зараз на одних шальках терезів - репутація Росії для країн Азії та Африки, а небажання дати Україні заробити копійку - на інших", - додав він.

При цьому міністр нагадав - для того, щоб вивозити зерно, доведеться розблокувати порти, це несе ризики.

"Ми не погодимося на жодне рішення, яке залишатиме будь-яку шпаринку для можливості фронтальної атаки на українські порти з моря з боку Російської Федерації", - підкреслив він.