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Кулеба обсудил с представителем Конгресса США противодействие России

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой Комитета иностранных дел Палаты представителей США Грегори Миксом противодействие российской агрессии. Ключевой темой разговора было укрепление стратегического партнерства Украины и США.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кулеба отметил особую роль Конгресса США в усилении санкционного давления на Россию, в частности с целью блокирования завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

"Стороны отметили общность взглядов на угрозы, которые этот геополитический проект РФ несет для энергетической безопасности Европы", - рассказали в МИД.

Глава украинского МИД также поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины и готовность США решительно реагировать на действия России.

Кроме того, глава Комитета иностранных дел Палаты представителей США согласился приехать в Украину с официальным визитом, когда позволит ситуация с пандемией коронавируса.

Напомним, недавно Кулеба встретился с главой Госдепа США. Украинский министр призвал США сдержать Россию от дальнейшей агрессии против Украины.

После этого усиление российской агрессии против Украины стало темой разговора руководителя Госдепа США с главой европейской дипломатии.

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Новости Украины Дмитрий КулебаКонгресс СШАагрессия РФ
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