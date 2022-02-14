UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба обсудил с послами ЕС сохранение необходимого числа наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с послами Евросоюза сохранение необходимого количества наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Министр подчеркнул заинтересованность украинской стороны в сохранении Специальной мониторинговой миссии (СММ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба провел встречу с послами государств-членов Европейского Союза в Украине, приступив к серии брифингов для аккредитованных в стране дипломатических представительств", - говорится в пресс-релизе.

В беседе с послами глава МИД подчеркнул заинтересованность Украины в продолжении полноценной деятельности СММ ОБСЕ. В связи с этим Кулеба обсудил с дипломатами шаги по сохранению необходимого количества международных наблюдателей на Донбассе.

Напомним, накануне в ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны отзывают своих представителей из СММ в Украине. По данным СМИ, речь шла о гражданах США и Великобритании.

Отметим, 15 февраля состоится заседание ОБСЕ, которое созвала Украина после отказа России объяснить свою военную активность вблизи украинских границ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзОБСЕДмитрий Кулеба