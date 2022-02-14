Кулеба обговорив з послами ЄС збереження необхідної кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з послами Євросоюзу збереження необхідної кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Міністр підкреслив зацікавленість української сторони у збереженні Спеціальної моніторингової місії (СММ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба провів зустріч з послами держав-членів Європейського Союзу в Україні, приступивши до серії брифінгів для акредитованих в країні дипломатичних представництв", - йдеться в пресрелізі.

У бесіді з послами глава МЗС підкреслив зацікавленість України в продовженні повноцінної діяльності СММ ОБСЄ. У зв'язку з цим Кулеба обговорив з дипломатами кроки щодо збереження необхідної кількості міжнародних спостерігачів на Донбасі.