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Кулеба обговорив з послами ЄС збереження необхідної кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з послами Євросоюзу збереження необхідної кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Міністр підкреслив зацікавленість української сторони у збереженні Спеціальної моніторингової місії (СММ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба провів зустріч з послами держав-членів Європейського Союзу в Україні, приступивши до серії брифінгів для акредитованих в країні дипломатичних представництв", - йдеться в пресрелізі.

У бесіді з послами глава МЗС підкреслив зацікавленість України в продовженні повноцінної діяльності СММ ОБСЄ. У зв'язку з цим Кулеба обговорив з дипломатами кроки щодо збереження необхідної кількості міжнародних спостерігачів на Донбасі.

Нагадаємо, напередодні в ОБСЄ підтвердили, що деякі країни відкликають своїх представників зі СММ в Україні. За даними ЗМІ, мова йшла про громадян США і Великобританії.

Відзначити, 15 лютого відбудеться засідання ОБСЄ, яке скликала Україна після відмови Росії пояснити свою військову активність поблизу українських кордонів.

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