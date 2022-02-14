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Кулеба обсудил с послами ЕС сохранение необходимого числа наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 21:00
Кулеба обсудил с послами ЕС сохранение необходимого числа наблюдателей ОБСЕ на Донбассе Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с послами Евросоюза сохранение необходимого количества наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Министр подчеркнул заинтересованность украинской стороны в сохранении Специальной мониторинговой миссии (СММ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба провел встречу с послами государств-членов Европейского Союза в Украине, приступив к серии брифингов для аккредитованных в стране дипломатических представительств", - говорится в пресс-релизе.

В беседе с послами глава МИД подчеркнул заинтересованность Украины в продолжении полноценной деятельности СММ ОБСЕ. В связи с этим Кулеба обсудил с дипломатами шаги по сохранению необходимого количества международных наблюдателей на Донбассе.

Напомним, накануне в ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны отзывают своих представителей из СММ в Украине. По данным СМИ, речь шла о гражданах США и Великобритании.

Отметим, 15 февраля состоится заседание ОБСЕ, которое созвала Украина после отказа России объяснить свою военную активность вблизи украинских границ.

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Евросоюз ОБСЕ Дмитрий Кулеба
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