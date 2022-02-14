ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба обговорив з послами ЄС збереження необхідної кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 лютого 2022 21:00
Кулеба обговорив з послами ЄС збереження необхідної кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з послами Євросоюзу збереження необхідної кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Міністр підкреслив зацікавленість української сторони у збереженні Спеціальної моніторингової місії (СММ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба провів зустріч з послами держав-членів Європейського Союзу в Україні, приступивши до серії брифінгів для акредитованих в країні дипломатичних представництв", - йдеться в пресрелізі.

У бесіді з послами глава МЗС підкреслив зацікавленість України в продовженні повноцінної діяльності СММ ОБСЄ. У зв'язку з цим Кулеба обговорив з дипломатами кроки щодо збереження необхідної кількості міжнародних спостерігачів на Донбасі.

Нагадаємо, напередодні в ОБСЄ підтвердили, що деякі країни відкликають своїх представників зі СММ в Україні. За даними ЗМІ, мова йшла про громадян США і Великобританії.

Відзначити, 15 лютого відбудеться засідання ОБСЄ, яке скликала Україна після відмови Росії пояснити свою військову активність поблизу українських кордонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз ОБСЄ Дмитро Кулеба
NEWS
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України