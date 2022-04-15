Кулеба обсудил с МИД Грузии поддержку Украины из-за российского вторжения

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с грузинским коллегой Ілльою Дарчиашвили. Они обсудили героическую оборону Украины российскому вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitte Кулеба.

"Обсудили героическую оборону Украины от российского вторжения. Он заверил меня в продолжении поддержки Грузией Украины. Благодарен ему за то, что он подтвердил, что Грузия не допускает и не допустит ни одного обхода санкций со стороны России", - написал Кулеба.

По его словам, МИД Грузии заверил, что в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Ранее мы сообщали, что спикер парламента Грузии решил приехать в Украину.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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