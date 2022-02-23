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Кулеба обсудил с главой Пентагона военную поддержку в сфере ПВО

Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился во вторник с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили продолжение военной помощи, в том числе сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Глава Пентагона выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил в готовности США к дальнейшему наращиванию военно-технического сотрудничества с Украиной, отмечается в сообщении.

"Стороны обсудили практические шаги по защите Украины, в частности, развитию сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны", - сообщает МИД Украины.

Дмитрий Кулеба проинформировал министра обороны США о формировании в Украине территориальной обороны и "выразил надежду на тесное сотрудничество для ее развития".

Стороны согласовали продление консультаций и контактов на высшем военно-политическом уровне.

Президент США Джо Байден во вторник на встрече в Белом доме с Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь в военной и экономической сферах.

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Военная помощь