Кулеба обсудил с главой Пентагона военную поддержку в сфере ПВО

Глава Пентагона выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил в готовности США к дальнейшему наращиванию военно-технического сотрудничества с Украиной, отмечается в сообщении.

"Стороны обсудили практические шаги по защите Украины, в частности, развитию сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны", - сообщает МИД Украины.

Дмитрий Кулеба проинформировал министра обороны США о формировании в Украине территориальной обороны и "выразил надежду на тесное сотрудничество для ее развития".

Стороны согласовали продление консультаций и контактов на высшем военно-политическом уровне.