Кулеба обговорив з главою Пентагону військову підтримку у сфері ППО

Глава Пентагону висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічного співробітництва з Україною, наголошується в повідомленні.

"Сторони обговорили практичні кроки щодо захисту України, зокрема, розвитку співробітництва в галузях протиповітряної та протиракетної оборони", - повідомляє МЗС України.

Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США про формування в Україні територіальної оборони і "висловив надію на тісну співпрацю для її розвитку".

Сторони погодили продовження консультацій і контактів на вищому військово-політичному рівні.