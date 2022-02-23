RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба обговорив з главою Пентагону військову підтримку у сфері ППО

Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся у вівторок з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили продовження військової допомоги, у тому числі співпрацю у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Глава Пентагону висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічного співробітництва з Україною, наголошується в повідомленні.

"Сторони обговорили практичні кроки щодо захисту України, зокрема, розвитку співробітництва в галузях протиповітряної та протиракетної оборони", - повідомляє МЗС України.

Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США про формування в Україні територіальної оборони і "висловив надію на тісну співпрацю для її розвитку".

Сторони погодили продовження консультацій і контактів на вищому військово-політичному рівні.

Президент США Джо Байден у вівторок на зустрічі в Білому домі з Дмитром Кулебою заявив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу у військовій та економічній сферах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога