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Кулеба обсудил новый пакет санкций против РФ с главами МИД Франции и Нидерландов

Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой по антироссийским санкциям и военно-техническому сотрудничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Нидерландов подготовку 6-го санкционного пакета Европейского Союза против России. Также глава украинского МИД пообщался с Хукстрой о предоставлении новой военно-технической помощи Нидерландами.

Отдельной темой стали евроинтеграционные устремления Украины. "Я отдельно поднял вопрос важности предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС без промедлений", – заявил Кулеба.

Также украинский министр поддерживает диалог с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. С ним Кулеба обсудил дальнейшие санкции против России, поставки вооружений и статус кандидата в члены ЕС для Украины.

К слову, президент Зеленский неофициально позвонил избранному на второй срок президенту Франции.

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