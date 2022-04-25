Кулеба обсудил новый пакет санкций против РФ с главами МИД Франции и Нидерландов

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Нидерландов подготовку 6-го санкционного пакета Европейского Союза против России. Также глава украинского МИД пообщался с Хукстрой о предоставлении новой военно-технической помощи Нидерландами.

Отдельной темой стали евроинтеграционные устремления Украины. "Я отдельно поднял вопрос важности предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС без промедлений", – заявил Кулеба.

Также украинский министр поддерживает диалог с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. С ним Кулеба обсудил дальнейшие санкции против России, поставки вооружений и статус кандидата в члены ЕС для Украины.