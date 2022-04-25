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Кулеба обговорив новий пакет санкцій проти РФ з главами МЗС Франції та Нідерландів

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонні перемовини з нідерландським колегою Вопке Хукстрою щодо антиросійських санкцій і військово-технічної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.

Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Нідерландів підготовку 6-го санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії. Також очільник українського МЗС поспілкувався з Хукстрою щодо надання нової військово-технічної допомоги Нідерландами.

Окремою темою стали євроінтеграційні прагнення України. "Я окремо порушив питання важливості надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС без жодних зволікань", – заявив Кулеба.

Також український міністр підтримує діалог із очільником МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Із ним Кулеба обговорив подальші санкції проти Росії, постачання озброєнь і статус кандидата в члени ЄС для України.

До слова, президент Зеленський неофіційно зателефонував обраному на другий термін президенту Франції.

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