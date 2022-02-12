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Кулеба обсудил с главой МИД Молдовы ситуацию в районе Приднестровья

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Молдовы Николае Попеску. В ходе беседы они обсудили угрозы со стороны РФ и ситуацию в районе Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Переговорил с молдавским коллегой Николае Попеску об угрозах со стороны РФ, ситуации по безопасности вдоль государственной границы Украины и в Приднестровском регионе Молдовы. Благодарен молдавским друзьям за солидарность с Украиной. Продолжаем координировать действия в режиме реального времени", - написал министр.

Отметим, что Приднестровье непризнанное государство в Европе. В 2006 году в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России. Инициативу якобы поддержали 97,2% избирателей. Однако регион так и не попал в состав России, а результаты референдума не были признаны в мире. На данный момент на территории Приднестровского региона находятся российские военные.

Напомним, на фоне угрозы нового вторжения РФ премьер Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам.

А министр обороны и главнокомандующий ВСУ заверили украинцев в готовности армии дать отпор российскому агрессору.

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ПриднестровьеДмитрий КулебаВторжение России в Украину