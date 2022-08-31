Кулеба обсудил с главой МИД Германии поставки оружия и новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Праге. Министры обсудили санкции против России и поставки оружия Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter .

"Встретился в Праге с коллегой Анналеной Бербок. Мы обсудили восьмой пакет санкций ЕС, визовые ограничения для россиян, дальнейшие поставки оружия для Украины", - отметил он.

Также министры уделили особое внимание энергетическому кризису в Европе. Кулеба заявил, что действия России должны получить решительный ответ от ЕС.

"Российский энергетический шантаж является частью войны Путина против Европы, и европейский ответ на него должен быть сильным и единым", - добавил глава МИД.