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Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию по безопасности в Европе

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию по безопасности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема - ситуация по безопасности. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом при участии ЕС", - написал министр.

Напомним, ранее Боррель прокомментировал возможное вторжение российских войск в Украину, заявив, что европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

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ЕвросоюзДмитрий Кулеба