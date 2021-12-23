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Кулеба обговорив з Боррелем безпекову ситуацію в Європі

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. В ході переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема - безпекова ситуація. Ми обидва погодилися з ключовим принципом: рішення з безпеки України можуть прийматися тільки за участю України, а рішення з безпеки Європи в цілому за участю ЄС", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше Боррель прокоментував можливе вторгнення російських військ в Україну, заявивши, що європейським країнам слід сподіватися на краще і готуватися до гіршого.

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ЕвросоюзДмитро Кулеба