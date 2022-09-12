Кулеба обсудил с Боррелем дальнейшие пути помощи ЕС Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Политики обсудили помощь Евросоюза Украине в борьбе против российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу и Борреля.
Глава МИД отметил, что Боррель позвонил ему, чтобы выразить свое восхищение и уважение к силам обороны Украины, которые освобождают новые территории от российской оккупации.
"Он исследовал дальнейшие пути помощи ЕС Украине и приближения мира. Я просил оружие, санкции, финансовую помощь", - написал он.
Боррель также сообщил, что обсудил с Кулебой поощрительный прогресс контрнаступления Украины для восстановления своей территориальной целостности.
"Поддержка ЕС будет продолжаться непрерывно, наша стратегия работает: помогите Украине дать отпор, давите на Россию санкциями и поддержите партнеров во всем мире", - добавил он.
Напомним, Кулеба отметил, что главный месседж Украины на Генеральной Ассамблее ООН будет заключаться в том, что война, которую развязала РФ против нашего государства, касается каждого в мире.
Между тем в Германии допустили передачу танков Украине на фоне успехов наших военных.
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