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У Шольца допустили передачу танков Украине на фоне успехов ВСУ

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Берлин, Воскресенье 11 сентября 2022 21:59
У Шольца допустили передачу танков Украине на фоне успехов ВСУ Фото: у Шольца допустили передачу танков Украине на фоне успехов ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии считают, что союзникам Украины необходимо провести переговоры насчет поставок танков для ВСУ, учитывая успешные действия украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, которое приводит Bild.

"Ни одна страна сейчас не поставляет западные основные боевые танки. Такое решение на данный момент. И это сейчас должно быть обсуждено между главами государств и правительств с учетом требований со стороны Украины, также с учетом успехов, которых Украина достигла сейчас, какими могут быть следующие шаги для поддержки этой страны", - отметил Клингбайль.

При этом эксперт по внешней политике СДПГ и председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот также призвал начать поставки нового оружия для украинских военных.

"В этой новой фазе войны Украина нуждается в оружии, которое позволит ей освободить оккупированные Россией территории и держать их под постоянным контролем. Запад, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро скоординировать свои действия и адаптировать свои поставки к новой ситуации", - заявил Рот.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина заявлял, что Украина с первых дней российского вторжения поднимает перед партнерами вопрос о передаче украинской армии танков и самолетов. Впрочем, это политическое решение и оно до сих пор не принято.

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