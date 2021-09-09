ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба звернувся до РФ через затримання в Криму: не треба зриватися на невинних людях

Новость на русском →
Четвер 09 вересня 2021 11:24
Кулеба звернувся до РФ через затримання в Криму: не треба зриватися на невинних людях Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до Російської Федерації через затримання людей в окупованому Криму. Він закликав припинити "зриватися на невинних людях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.

Глава української дипломатії переконаний, що затримання в Криму - це відповідь за запуск Кримської платформи.

"До росіян в мене один заклик - припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, днями в окупованому Криму відбулася серія затримань кримських татар. Їх звинуватили в тому, що вони нібито влаштували диверсії на газопроводі.

Так, 3-4 вересня були затримані заступник голови Меджлісу і ще чотири кримські татари. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Дмитро Кулеба Задержание
NEWS
В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків
В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків
DAILY
Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні