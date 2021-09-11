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Кулеба обратился к ЕС: не надо держать Украину на крючке реформ

Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС не держать Украину на крючке реформ. В то же время, он уточнил, что не выступает против проведения реформ в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами.

"Политическое решение государств-членов ЕС принять другое государство опирается не только на реформы. Не надо держать Украину на крючке реформ. Я за реформы. Но я немного устал от того, что слышу, как другие государства напутствуют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды: они не хотят нас принимать в ЕС не потому, что мы не готовы, они сами не готовы", - убежден Кулеба.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд снова раскритиковала путь Украины к вступлению в ЕС и заявила, что Украину от ЕС отделяют "световые годы".

Напомним, Кулеба назвал это заявление не соответствует дружественному характеру отношений между странами.

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ЕвросоюзДмитрий Кулеба