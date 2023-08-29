Кулеба обговорив зі Столтенбергом подальші кроки вступу України до НАТО

Як повідомляє РБК-Україна про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

За словами Кулеби, вони обговорили питання наступних кроків, які Україна має зробити для вступу в НАТО.

" Ми обговорили адаптовану Річну національну програму та повноцінне розгортання Ради Україна-НАТО. Я також поінформував Генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості", - напиав Кулеба.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що він вважає одним з "рішень" для війни відмову України від своїх територій, щоб отримати в обмін членство в НАТО.

Він розповів, що наразі вже тривають дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни. Зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що подібні заяви, це спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир". Він зауважив, що Росія у подальшому не відмовиться від перенесення війни на інші покоління.

Однак вчора Єннсен заявив, що пропозиція відмовитися Україні від частини своїх територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу була помилкою.

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