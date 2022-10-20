Кулеба обговорив з прем'єром Ізраїлю ППО для України

У розмові Кулеба докладно розповів про наслідки для України ракетних ударів та атак дронами з боку Росії.

"Повідомив йому про невимовні страждання, загибель людей і руйнування, заподіяні російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. Ми докладно обговорили прохання України до Ізраїлю надати системи та технології протиповітряної та протиракетної оборони", - розповів Кулеба.

Лапід висловив занепокоєння співпрацею Росії та Ірану та висловив підтримку Україні.

Докладнішої інформації про переговори канцелярія Лапіда не наводить.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна направила офіційний запит Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО та ПРО для захисту неба від російських ракет.

Пізніше зміст листа України до Ізраїлю було розкрито ізраїльськими ЗМІ.

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