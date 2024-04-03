Кулеба обговорив поставки Україні систем Patriot із главами МЗС Польщі та Іспанії

Іспанія

Кулеба зустрівся зі своїм іспанським колегою Хосе Мануель Альбаресом і подякував йому особисто за надійну підтримку з боку Іспанії.

"Я доніс до вас актуальність надання Україні додаткових "Петріотів" та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети", - заявив міністр.

Також вони обговорили важливість колективних зусиль зі зміцнення оборони України для забезпечення миру в Європі.

Польща

Також Кулеба зустрівся з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Вони обговорили, як Польща може сприяти захисту повітряного простору України від російських ракет і як захистити польський повітряний простір від їхніх вторгнень.

"Нині Україна є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що всі наявні у світі батареї "Петріот", які можуть бути надані Україні, мають бути доставлені в Україну якомога швидше. Міністр додав, що важливішого місця для них не існує.

Не перші заклики передати Україні більше систем Patriot