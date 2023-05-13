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Кулеба обговорив з міністрами країн ЄС постачання боєприпасів

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главами МЗС країн Європейського союзу. Дипломати обговорили постачання боєприпасів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

"Я підняв два ключових питання: артилерійські боєприпаси великої дальності та короткочасне відкриття переговорів про вступ до ЄС. Ми досягаємо прогресу в обох", - зазначив Кулеба.

Також темами зустрічі українського та європейських міністрів були постачання літаків F-16, формула миру, створення спецтрибуналу, нові пакети військової допомоги та розмінування.

Також Кулеба окремо провів зустріч з міністром закордонних справ Швеції, яка наразі головує в ЄС. Глави МЗС обговорили кроки для прискорення безпекової допомоги та європейську інтеграцію України.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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