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Кулеба обсудил с министрами стран ЕС поставки боеприпасов

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с главами МИД стран Европейского союза. Дипломаты обсудили поставки боеприпасов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Я поднял два ключевых вопроса: артиллерийские боеприпасы большой дальности и кратковременное открытие переговоров о вступлении в ЕС. Мы достигаем прогресса у обоих", - отметил Кулеба.

Также темами встречи украинских и европейских министров были поставки самолетов F-16, формула мира, создание спецтрибунала, новые пакеты военной помощи и разминирование.

Также Кулеба отдельно провел встречу с министром иностранных дел Швеции, председательствующей в ЕС. Главы МИД обсудили шаги по ускорению безопасности и европейскую интеграцию Украины.

Напомним, Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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