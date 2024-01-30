Кулеба обговорив із главою МЗС Перу "формулу миру" і запросив його в Україну

"Продовжуючи тему нещодавно ухваленої Україною стратегії в Латинській Америці, я поговорив із міністром закордонних справ Перу", - йдеться в заяві.

Кулеба додав, що висловив вдячність Перу за солідарність з Україною. Міністри визнали, що російська агресія проти України впливає на безпеку не тільки Європи, а й Латинської Америки та Карибського басейну.

Міністр уточнив, що вони обидва зосередилися на українській "формулі миру" та вивчили можливості двосторонньої співпраці. Також Кулеба запросив свого перуанського колегу відвідати Україну за першої ж нагоди.

Українська "формула миру"

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Зокрема, вона передбачає: