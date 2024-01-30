Кулеба обсудил с главой МИД Перу "формулу мира" и пригласил его в Украину

"Продолжая тему недавно принятой Украиной стратегии в Латинской Америке, я поговорил с министром иностранных дел Перу", - говорится в заявлении.

Кулеба добавил, что выразил благодарность Перу за солидарность с Украиной. Министры признали, что российская агрессия против Украины влияет на безопасность не только Европы, но и Латинской Америки и Карибского бассейна.

Министр уточнил, что они оба сосредоточились на украинской "формуле мира" и изучили возможности двустороннего сотрудничества. Также Кулеба пригласил своего перуанского коллегу посетить Украину при первой же возможности.

Украинская "формула мира"

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В частности, она предусматривает: