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Кулеба обсудил с главой МИД Перу "формулу мира" и пригласил его в Украину

Архивное фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 30 января, провел разговор со своим коллегой из Перу Хавьером Гонсалес-Олаечеа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кулебы в социальной сети X.

"Продолжая тему недавно принятой Украиной стратегии в Латинской Америке, я поговорил с министром иностранных дел Перу", - говорится в заявлении.

Кулеба добавил, что выразил благодарность Перу за солидарность с Украиной. Министры признали, что российская агрессия против Украины влияет на безопасность не только Европы, но и Латинской Америки и Карибского бассейна.

Министр уточнил, что они оба сосредоточились на украинской "формуле мира" и изучили возможности двустороннего сотрудничества. Также Кулеба пригласил своего перуанского коллегу посетить Украину при первой же возможности.

Украинская "формула мира"

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В частности, она предусматривает:

  • радиационную и ядерную сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
  • продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическую сохранность;
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод русских войск и прекращение боевых действий;
  • справедливость;
  • экоцид; потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации;
  • фиксацию окончания войны.

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