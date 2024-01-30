Кулеба обговорив із главою МЗС Перу "формулу миру" і запросив його в Україну
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 30 січня, провів розмову зі своїм колегою з Перу Хав'єром Гонсалес-Олаечеа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кулеби в соціальній мережі X.
"Продовжуючи тему нещодавно ухваленої Україною стратегії в Латинській Америці, я поговорив із міністром закордонних справ Перу", - йдеться в заяві.
Кулеба додав, що висловив вдячність Перу за солідарність з Україною. Міністри визнали, що російська агресія проти України впливає на безпеку не тільки Європи, а й Латинської Америки та Карибського басейну.
Міністр уточнив, що вони обидва зосередилися на українській "формулі миру" та вивчили можливості двосторонньої співпраці. Також Кулеба запросив свого перуанського колегу відвідати Україну за першої ж нагоди.
Українська "формула миру"
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.
Зокрема, вона передбачає:
- радіаційну та ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних небезпек);
- продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
- енергетичну безпеку;
- звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
- виведення російських військ та припинення бойових дій;
- справедливість;
- екоцид; потреба негайного захисту природи;
- недопущення ескалації;
- фіксацію закінчення війни.
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