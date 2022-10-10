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Кулеба обговорив з головою МЗС Туреччини відповідь на удари РФ у рамках Генасамблеї ООН

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Сторони обговорили можливу відповідь на масований обстріл України Росією у рамках Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

"У мене була телефонна розмова з моїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, який різко засудив російські удари та підтвердив, що Туреччина продовжить підтримувати Україну. Координували зусилля щодо мобілізації рішучої відповіді в рамках Генеральної Асамблеї ООН", - написав Кулеба за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Усього вони випустили 83 ракети.

Більш детально про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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