Кулеба обговорив з головним дипломатом ЄС постачання боєприпасів для України

Міністр закордонник справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Брюсселі. Дипломати обговорили посилення допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.
Глава МЗС зазначив, що однією з тем зустрічі була європейська ініціатива щодо спільної закупівлі боєприпасів для України. Крім того, дипломати обговорили розширення підтримки в рамках Європейського фонду миру і майбутні контакти між ЄС і Китаєм.
Боррель своєю чергою зазначив, що зустріч відбулася ввечері 3 квітня у Європейській службі зовнішніх справ.
"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, та змушувати Росію платити високу ціну за її агресію, доки вона не припиниться", - написав Боррель у своєму Twitter.
Нагадаємо, МЗС України анонсувало візит міністра Дмитра Кулеби до Брюсселю, де він візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, а також проведе низку зустрічей.
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