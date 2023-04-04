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Кулеба обговорив з головним дипломатом ЄС постачання боєприпасів для України

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба та очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонник справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Брюсселі. Дипломати обговорили посилення допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

Глава МЗС зазначив, що однією з тем зустрічі була європейська ініціатива щодо спільної закупівлі боєприпасів для України. Крім того, дипломати обговорили розширення підтримки в рамках Європейського фонду миру і майбутні контакти між ЄС і Китаєм.

Боррель своєю чергою зазначив, що зустріч відбулася ввечері 3 квітня у Європейській службі зовнішніх справ.

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, та змушувати Росію платити високу ціну за її агресію, доки вона не припиниться", - написав Боррель у своєму Twitter.

Нагадаємо, МЗС України анонсувало візит міністра Дмитра Кулеби до Брюсселю, де він візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, а також проведе низку зустрічей.

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