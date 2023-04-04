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Кулеба обсудил с главным дипломатом ЕС поставки боеприпасов для Украины

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Брюсселе. Дипломаты обсудили усиление помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Глава МИД отметил, что одной из тем встречи была европейская инициатива по совместной закупке боеприпасов для Украины. Кроме того, дипломаты обсудили расширение поддержки в рамках Европейского фонда мира и будущие контакты между ЕС и Китаем.

Боррель в свою очередь отметил, что встреча состоялась вечером 3 апреля в Европейской службе внешних дел.

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо и заставлять Россию платить высокую цену за ее агрессию, пока она не прекратится", - написал Боррель в своем Twitter.

Напомним, МИД Украины анонсировало визит министра Дмитрия Кулебы в Брюссель, где он примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, а также проведет ряд встреч.

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МИД УкраиныДмитрий КулебаЕвросоюзЖозеп БоррельБрюссельВоенная помощь