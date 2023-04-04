Кулеба обсудил с главным дипломатом ЕС поставки боеприпасов для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Брюсселе. Дипломаты обсудили усиление помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.
Глава МИД отметил, что одной из тем встречи была европейская инициатива по совместной закупке боеприпасов для Украины. Кроме того, дипломаты обсудили расширение поддержки в рамках Европейского фонда мира и будущие контакты между ЕС и Китаем.
Боррель в свою очередь отметил, что встреча состоялась вечером 3 апреля в Европейской службе внешних дел.
"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо и заставлять Россию платить высокую цену за ее агрессию, пока она не прекратится", - написал Боррель в своем Twitter.
Напомним, МИД Украины анонсировало визит министра Дмитрия Кулебы в Брюссель, где он примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, а также проведет ряд встреч.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.