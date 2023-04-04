UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба обговорив з главою МЗС Іспанії прискорення постачання зброї та боєприпасів

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час засіданні комісії Україна-НАТО у Брюсселі у вівторок, 4 квітня, міністр закордонних справ України зустрівся зі своїм іспанським колегою Хосе Мануель Альбаресом, де обговорили прискорення постачання зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС.

"Я зустрівся зі своїм іспанським колегою та другом Хосе Мануель Альбаресом обговорити прискорення постачання боєприпасів і додаткового озброєння в Україну. Ми також зосередилися на просуванні інтеграції України до ЄС. Я вдячний Іспанії за солідарність з Україною", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Іспанія направить першу партію з шести танків Leopard 2A4 в Україну вже після Великодня, 9 квітня.

Окрім того, Іспанія приєдналася до угоди ЄС щодо постачання боєприпасів для України.

Також раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, яке відбудеться у Брюсселі 3-4 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниІспаніяВійськова допомога