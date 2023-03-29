У Міноборони Іспанії підтвердили нові терміни відправки Leopard 2 в Україну
Іспанія направить першу партію з шести танків Leopard 2A4 в Україну вже після Великодня, 9 квітня.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
За її словами, танки, які вже були відремонтовані, наразі проходять випробування у Кордові на півдні Іспанії.
Міністр підкреслила, що ще чотири обіцяні Україні Leopard 2 будуть відремонтовані та передані в найближчому майбутньому.
"Відправлення цих танків дозволить Іспанії продовжувати допомагати українському народу, щоб він міг захистити себе від абсолютно несправедливого нападу. Ця підтримка є вкрай важливою для України", - зазначила голова Міноборони.
У CNN зазначають, що до цього Іспанія планувала здійснити перші постачання танків до кінця цього тижня.
Нагадаємо, раніше така інформація про плани Іспанії передати Leopard 2 Україні після Великодня з'явилася у ЗМІ.
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