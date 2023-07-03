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Кулеба обговорив з главою МЗС Франції вступ України до НАТО

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Понеділок 03 липня 2023 16:32
Кулеба обговорив з главою МЗС Франції вступ України до НАТО Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову зі своєю французською колегою Катрін Колонною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

За його словами темою розмови був Вільнюський саміт НАТО та майбутній вступ України до Альянсу.

центрі моєї телефонної розмови була перспектива членства України в НАТО. Я вдячний Франції за непохитну підтримку України", - написав Кулеба.

Він зауважив, що липневий саміт Альянсу має продемонструвати силу, зокрема на тему законного місця України в НАТО.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Надаємо, що 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Українська влада зазначає, що хоче отримати від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу чи гарантії безпеки.

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НАТО Франція Дмитро Кулеба
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