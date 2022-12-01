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Кулеба обговорив з главами МЗС Данії та Швеції реалізацію формули миру та санкції

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив підтримку України та зусилля щодо реалізації формули миру з главою МЗС Данії Єппе Кофодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

Він зазначив, що за два роки спільної роботи дві країни пройшли багато криз та стали справжніми друзями.

"На сьогоднішній зустрічі ми обговорили непохитну та тривалу підтримку Данією України, а також зусилля щодо реалізації формули миру президента Володимира Зеленського", - повідомив Кулеба.

З главою МЗС Швеції Тобіасом Біллстромом він обговорив тиск на санкцію на Росію і наступний пакет санкцій ЄС. Сторони також зосередились на засобах прискорення вступу України до ЄС.

Раніше Кулеба повідомив, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті союзники оголосили новий пакет допомоги для України.

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ШвеціяДмитро Кулеба