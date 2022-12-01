RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба обсудил с главами МИД Дании и Швеции реализацию формулы мира и санкции

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины и усилия по реализации формулы мира с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

Он отметил, что за два года совместной работы две страны прошли много кризисов и стали настоящими друзьями.

"На сегодняшней встрече мы обсудили непоколебимую и длительную поддержку Данией Украины, а также усилия по реализации формулы мира президента Владимира Зеленского", - сообщил Кулеба.

С главой МИД Швеции Тобиасом Биллстромом он обсудил санкционное давление на Россию и следующий пакет санкций ЕС. Стороны также сосредоточились на способах ускорения вступления Украины в ЕС.

Ранее Кулеба сообщил, что на встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте союзники объявили о новом пакете помощи для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияДмитрий Кулеба