Кулеба обговорив з Боррелем постачання боєприпасів ЄС в Україну

Мільйон боєприпасів для України від ЄС

Нагадаємо, минулого року країни-члени Євросоюзу вирішили передати Україні мільйон снарядів. Вони планували зробити це за один рік, але цього так і не вдалося.

Це пояснюється тим, що європейська оборонна промисловість не здатна виготовити таку велику кількість снарядів у стислі терміни.

На кінець лютого президент України Володимир Зеленський заявляв, що наша країна отримала від Європейського союзу близько 30% від обіцяного мільйона снарядів.

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